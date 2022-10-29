الرئيس التونسى: الحريات مضمونة ولا مجال للتآمر على أمن الدولة

جدة - نرمين السيد - ووفقا لبيان رئاسة الجمهورية التونسية اليوم السبت، قال الرئيس التونسى، خلال لقائه مع رئيسة الحكومة نجلاء رمضان، إن هناك العديد من القرائن والمؤشرات التى تدل على أن هناك من يسعى إلى ضرب الدولة فى وجودها من خلال التطاول على رموزها، فضلا عن الارتماء فى أحضان قوى أجنبية تتباهى بالتدخل فى شؤون تونس والتعدى على سيادتها.
وأضاف أنه على النيابة العامة القيام بدورها، وعلى المحاكم تطبيق القانون، وأنه لا يمكن لأحد الإفلات من العقاب.
وذكر البيان أن الرئيس التونسى بحث كذلك مع رئيسة الحكومة عددا من القضايا الراهنة، وخاصة التوازنات المالية للدولة، وضرورة مساهمة الجميع فى الجهود المبذولة فى هذا الإطار خاصة فى ظل التحولات الكبيرة التى يشهدها العالم اليوم.
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