سفير روسيا بأمريكا يدعو واشنطن لإعادة الأسلحة النووية إلى الأراضى الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية، قال أنتونوف: "فى هذه الأوقات من التوترات والمخاطر المتزايدة، تتحمل الدول النووية مسئولية خاصة لمنع التصعيد، ومع ذلك، أدعو واشنطن مرة أخرى إلى إعادة جميع الأسلحة النووية المنتشرة فى الخارج إلى أراضيها، وإزالة البنية التحتية الخارجية لتخزينها والتخلى عن ممارسة محاكاة استخدام مثل هذه الأسلحة بمشاركة قوات من دول غير نووية كجزء من المهمات النووية المشتركة لحلف الناتو، والتى تتعارض مع المبادئ الأساسية لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".

وأضاف السفير الروسى: "يشير مسئولو الإدارة الأمريكية بشكل تقليدى إلى هذه الأسلحة على أنها أسلحة تكتيكية ويجادلون بأن ترسانة روسيا من الأسلحة المماثلة أكبر بعدة مرات من الترسانة الأمريكية، ومع ذلك، فهم لا يكشفون عن حقيقة أن جميع أسلحتنا النووية التكتيكية مخزنة فى منشآت مركزية فى روسيا ولا يمكن أن تشكل تهديدا للولايات المتحدة".

وتابع أنتونوف قائلاً: "علاوة على ذلك، فإن القوات المسلحة الأمريكية، إلى جانب شركاء الناتو، تجرى بانتظام تدريبات على ممارسة استخدام هذه الأسلحة، وتزعم قيادة حلف شمال الأطلسى أن النشاط لا يستهدف روسيا.. السؤال إذن هو من الذى يمارس الحلف استخدام الأسلحة النووية ضده، إذا كانت بلادنا هى التى توصف بأنها "التهديد الأكثر أهمية ومباشرة" للأمن فى مفهومها الاستراتيجى".