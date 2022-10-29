البحرية الروسية: صد هجوم بمسيرة فى خليج سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم

جدة - نرمين السيد - أعلنت البحرية الروسية، اليوم السبت، صد هجوم بمسيرة فى خليج سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، نقلاً عن وكالة الأنباء الفرنسية، منذ قليل.





وبحسب الوكالة الفرنسية، قال حاكم مدينة سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجاييف، إن سفن الأسطول الروسى فى البحر الأسود تصدت بنجاح لهجوم بطائرة مسيرة فى مياه خليج سيفاستوبول. وكتب رازفوجاييف، عبر حسابه فى تليجرام: "سفن أسطول البحر الأسود تصد هجوما بطائرة دون طيار فى مياه خليج سيفاستوبول، لم يتم إصابة أى منشآت فى المدينة، نحافظ على الهدوء، الوضع تحت السيطرة". كما أعلن رازفوجاييف "إغلاق طريق سيفاستوبول مؤقتًا"، مشددًا على أنه لا تستطيع العبارات والقوارب المرور عبر الخليج.

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