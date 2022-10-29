زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب كوريا الجنوبية

جدة - نرمين السيد - وذكرت السلطات، حسبما ذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أنه لم ترد أى تقارير فورية تفيد بوقوع خسائر، إلا أن الزلزال الذى وقع بالقرية الصغيرة يعد الأقوى بين 61 زلزالا شهدتها البلاد خلال العام الجارى.

ووجه مكتب الرئيس يون سوك يول، المسؤولين بمراجعة أمن أنظمة الكهرباء والاتصالات فى أعقاب الزلزال.

ووقع الزلزال فى قرية جانجيون، شمال شرق جويسان بتشونج تشونج الشمالية، بعمق يقدر بـ 12 كيلومترا، وفقا لإدارة الأرصاد الجوية الكورية.