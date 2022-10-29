جدة - نرمين السيد - وذكرت السلطات، حسبما ذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أنه لم ترد أى تقارير فورية تفيد بوقوع خسائر، إلا أن الزلزال الذى وقع بالقرية الصغيرة يعد الأقوى بين 61 زلزالا شهدتها البلاد خلال العام الجارى.
ووجه مكتب الرئيس يون سوك يول، المسؤولين بمراجعة أمن أنظمة الكهرباء والاتصالات فى أعقاب الزلزال.
ووقع الزلزال فى قرية جانجيون، شمال شرق جويسان بتشونج تشونج الشمالية، بعمق يقدر بـ 12 كيلومترا، وفقا لإدارة الأرصاد الجوية الكورية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب كوريا الجنوبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.