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قديروف يعلن تصفية أكثر من 650 مقاتلا أوكرانيا

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 29 أكتوبر 2022 09:29 صباحاً - أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، القضاء على أكثر من 650 مقاتلا أوكرانيا وجرح أكثر من 300 آخرين على محور نيكولاييف - كريفوي روغ في الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر.

وقال قديروف: "تم القضاء على أكثر من 657 مقاتلا من قوات كييف وجرح 300 آخرين في الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر على محور نيكولاييف - كريفوي روغ".

كما أكد تدمير 8 دبابات و5 مدرعات و20 ناقلة جنود على هذا المحور.

وأضاف أنه تم تصفية 95 جنديا أوكرانيا آخرين في قطاع قوات "أخمات" الخاصة.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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