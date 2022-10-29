أمريكا تدعو جمهورية إفريقيا الوسطى إلى ضمان سلامة واستقلال الدستورية

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - فى بيان صحفى نشرته عبر موقعها الإلكترونى اليوم السبت - أن الولايات المتحدة تتابع بقلق عميق سلسلة من الإجراءات الأخيرة المتعلقة بأعضاء المحكمة الدستورية فى جمهورية إفريقيا الوسطى، ولا سيما عزل دانييل دارلان رئيسة المحكمة الدستورية فى البلاد من منصبها فى 25 أكتوبر الجارى.
وجددت الولايات المتحدة، بحسب البيان، التزامها بمواصلة العمل مع سلطات وشعب إفريقيا الوسطى لتعزيز السلام والازدهار والمبادئ الديمقراطية المشتركة، مشددة على أن استقلال القضاء هو مبدأ مركزى للديمقراطية.
وكان رئيس إفريقيا الوسطى فوستين أرشانج تواديرا، قد أصدر مرسوماً يقضى بعزل رئيسة المحكمة الدستورية فى البلاد دانييل دارلان، من منصبها.
كما جاء فى المرسوم الرئاسى أنها ستفقد أيضًا منصبها فى الجامعة بالعاصمة بانجى، حيث كانت تدرس، بسبب "عائق عام"، دون أن يفسر المرسوم ماهية هذا العائق.
وجاء المرسوم بعد أن رفضت القاضية الشهر الماضى محاولة من الحزب الحاكم لتعديل الدستور حتى يتمكن الرئيس من الترشح لولاية ثالثة، وبعد أن أعلنت المحكمة الدستورية الأسبوع الماضى أن قضاتها غير قابلين للعزل.
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