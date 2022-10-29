العالم اليوم - كندا ستبيع سندات سيادية لجمع الأموال لصالح أوكرانيا

انتم الان تتابعون خبر كندا ستبيع سندات سيادية لجمع الأموال لصالح أوكرانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 29 أكتوبر 2022 09:22 صباحاً - ستبيع كندا سندات مدعومة من الحكومة لأجل خمس سنوات لجمع أموال لصالح أوكرانيا، في خطوة هي الأولى من نوعها من جانب أحد حلفاء كييف، كما ستفرض عقوبات جديدة على 35 شخصية روسية من بينهم مديرون تنفيذيون في شركة غازبروم.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في اجتماع سنوي للمجلس الكندي الأوكراني في وينيبيج "سيكون بإمكان الكنديين الآن الذهاب إلى البنوك الكبرى لشراء سندات سيادية تستحق بعد خمس سنوات مع الفوائد".

وأضاف "هذه الأموال ستذهب لدعم حكومة أوكرانيا حتى تتمكن من مواصلة دعم الشعب الأوكراني".

وتعيش في كندا واحدة من أكبر الجاليات الأوكرانية في العالم خارج البلدان المتاخمة لأوكرانيا، وعمل أبناء الجالية على فرض ضغوط على أوتاوا لدفعها إلى فرض عقوبات صارمة على روسيا منذ بداية حربها ضد أوكرانيا في فبراير.

وشكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ترودو على تويتر، حيث قال إن الدعم "سيسمح للجميع بالمساهمة في انتصارنا".

ولم يذكر ترودو متى ستُطرح السندات للبيع.

كما أعلن رئيس الوزراء في بيان عن فرض عقوبات جديدة على 35 من كبار المسؤولين في قطاع الطاقة الروسي، بما في ذلك شركة غازبروم "والشركات التابعة لها" بالإضافة إلى ستة "كيانات أخرى في قطاع الطاقة".