العالم اليوم - الهند تمدد قيود تصدير السكر لعام آخر

انتم الان تتابعون خبر الهند تمدد قيود تصدير السكر لعام آخر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 29 أكتوبر 2022 09:22 صباحاً - مددت الهند، أكبر منتج للسكر في العالم، القيود المفروضة على تصدير السكر لمدة عام حتى أكتوبر 2023، بحسب بيان من الحكومة الهندية.

وكانت الهند قد فرضت في مايو قيودا على الصادرات حتى نهاية هذا الشهر لاحتواء ارتفاع الأسعار المحلية بعد صادرات قياسية.

ومن المتوقع أن تنتج الهند محصولا قياسيا من السكر هذا العام، مما قد يسمح لنيودلهي بالسماح بتصدير ما يصل إلى ثمانية ملايين طن، حسبما قالت الحكومة ومسؤولو الصناعة هذا الشهر.

وشهدت أسعار السكر هذا العام ارتفاعات كبيرة بسبب انخفاض إنتاج السكر في البرازيل، وهي منتج رئيسي وأكبر دولة مصدرة في العالم، وارتفاع أسعار النفط الخام لأعلى مستوياتها منذ عدة سنوات.

ويشجع الارتفاع في أسعار النفط الخام مصانع السكر على تحويل المزيد من قصب السكر لإنتاج الإيثانول لمزجه مع البنزين.