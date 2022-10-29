العالم اليوم - وول ستريت تحقق مكاسب أسبوعية قوية قبل اجتماع الفيدرالي

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 29 أكتوبر 2022 08:24 صباحاً - دفعت موجة صعود قوية وواسعة النطاق وول ستريت إلى الإغلاق على ارتفاع حاد، الجمعة آخر تعاملات الأسبوع، حيث عززت بيانات اقتصادية مشجعة وتوقعات بتحقيق أرباح جيدة شهية المستثمرين للمخاطرة قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الخاص بالسياسة النقدية الأسبوع المقبل على مدى يومين.

وأنهت جميع المؤشرات الأميركية الرئيسية الجلسة على ارتفاع بأكثر من اثنين بالمئة، مع تحقيق مؤشري ستاندرد آند بورز وناسداك مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.

وسجل مؤشر داو جونز للأسهم القيادية مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، وكذلك أكبر مكسب أسبوعي بالنسبة المئوية منذ مايو.

وبحسب البيانات الأولية، ارتفع ستاندرد آند بورز 94.08 نقطة أو 2.47 بالمئة ليغلق عند 3901.38 نقطة. وصعد ناسداك المجمع 307.93 نقطة أو 2.87 بالمئة إلى 11102.34 نقطة. وزاد داو جونز الصناعي 824.54 نقطة أو 2.57 بالمئة إلى 32857.82 نقطة.

وعلى أساس أسبوعي، ارتفع ستاندرد آند بورز بنسبة 3.95 بالمئة، وناسداك 2.24 بالمئة، فيما قفز مؤشر داو جونز بنسبة 5.72 بالمئة.