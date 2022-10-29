العالم اليوم - "كاليجولا" الأوكرانية تفوز بجائزة بغداد الدولي للمسرح

انتم الان تتابعون خبر "كاليجولا" الأوكرانية تفوز بجائزة بغداد الدولي للمسرح من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 29 أكتوبر 2022 05:22 صباحاً - فاز العرض الأوكراني (كاليجولا) للمخرج ألكسندر كوفشان بجائزة أفضل عرض متكامل في الدورة الثالثة لمهرجان بغداد الدولي للمسرح التي أُسدل الستار عليها.

وحصل بطل العرض مكسيم سترليك على جائزة أفضل ممثل بالمهرجان. ونال العرض التونسي (آخر مرة) ثلاث جوائز هي أفضل إخراج وأفضل نص مسرحي لوفاء طبوبي وأفضل ممثلة لمريم بن حميدة. وفاز بجائزة السينوغرافيا طارق الربح عن العرض المغربي (شا طا را)، فيما ذهبت جائزة أفضل أداء جماعي للعرض العراقي (طلقة الرحمة) تأليف وإخراج محمد مؤيد. جرى إعلان الجوائز في حفل الختام الذي أقيم بالمسرح الوطني في بغداد وتخللته فقرة موسيقية للفرقة الوطنية للتراث الموسيقي العراقي بقيادة المايسترو علاء مجيد. وكان المهرجان الذي أقيم تحت شعار (لأن المسرح يضيء الحياة) قدم على مدى تسع ليال أكثر من 20 عرضا من العراق وسوريا والأردن وفلسطين وليبيا والمغرب وتونس والجزائر وسلطنة عمان والبحرين وفرنسا وبلجيكا وإيران وأوكرانيا وروسيا.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر "كاليجولا" الأوكرانية تفوز بجائزة بغداد الدولي للمسرح .. في رعاية الله وحفظة