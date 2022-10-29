جدة - نرمين السيد - شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، اليوم الجمعة، مواجهات بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنين، فى أعقاب استشهاد اثنين من المُنتسبين للأجهزة الأمنية الفلسطينية فى مدينة نابلس وتحذير الرئاسة الفلسطينية للاحتلال من تفجر الوضع.





وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن شابًا أصيب بالرصاص المطاطى، فيما أصيب عشرات آخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع الاحتلال لمسيرة مناهضة للاستيطان فى منطقة بيت دجن شرق نابلس. وفى محافظة قلقيلية اندلعت مواجهات عنيفة مع الاحتلال عقب مسيرة مناهضة للاستيطان فى كفر قدوم، وأطلق جنود الاحتلال الرصاص المطاطى، وقنابل الصوت والغاز، ما أدى لإصابة طفل بعيار معدنى فى الظهر، والعشرات بالاختناق واعتقلت قوات الاحتلال شابا خلال قمع المسيرة، واقتحم الاحتلال كذلك بلدة عزون فى شرق قلقيلية وأدى ذلك إلى اندلاع مواجهات عنيفة. واعتقلت قوات الاحتلال شابين فلسطينيين عند حاجز عسكرى قرب الحرم الابراهيمى فى البلدة القديمة من الخليل، جنوب الضفة الغربية، كما تم اعتقال شاب فى مُحافظة أريحا. وفى مدينة القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال طفلا من بلدة العيسوية، فيما اندلعت مواجهات فى مخيم شعفاط خارج الجدار، بعد اقتحام الاحتلال للمخيم. وأطلق جنود الاحتلال الرصاص المطاطى وقنابل الغاز المسيل للدموع، والصوت.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى الضفة الغربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.