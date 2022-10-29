العالم اليوم - البيت الأبيض: بايدن سيشارك في كوب 27 بمصر

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 29 أكتوبر 2022 02:22 صباحاً - أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيحضر قمة المناخ كوب 27 الشهر المقبل في مصر.

وأضاف أن بايدن سيحضر القمة في 11 نوفمبر قبل أن يتوجه إلى كمبوديا لحضور القمة السنوية بين الولايات المتحدة ومجموعة آسيان، ثم إلى إندونيسيا للمشاركة في قمة مجموعة العشرين.

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