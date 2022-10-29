جدة - نرمين السيد - أضاف البيان، أن تلك المشاركة تأتى للبناء على العمل الهام الذى اضطلعت به الولايات المتحدة للمضى قدمًا فى مكافحة المناخ العالمى ومساعدة الفئات الأكثر ضعفًا على بناء القدرة على الصمود أمام تأثيرات المناخ، وسوف يسلط الضوءعلى حاجة العالم للعمل فى هذا العقد الحاسم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رسميا.. الرئيس الأمريكى يشارك فى قمة المناخ بشرم الشيخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.