العالم اليوم - لماذا توج الأهلي بالسوبر؟ خبراء يجيبون

انتم الان تتابعون خبر لماذا توج الأهلي بالسوبر؟ خبراء يجيبون من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 أكتوبر 2022 11:22 مساءً - توج الأهلي بلقب السوبر المصري بفوزه على غريمه التقليدي الزمالك بهدف دون رد سجله البرازيلي برونو سافيو ليوقع على أول أهدافه مع فريق القرن في أفريقيا وينال أول ألقابه مع الفريق المصري في المباراة التي جرت على ملعب هزاع بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

دوت الخليج استضافت نجمين سابقين من الأهلي والزمالك ومحلل فني سعودي لشرح أسباب فوز الأهلي وخسارة الزمالك.

حكمة كولر حسمت المواجهة

نجم الأهلي السابق محمد عامر صرح لسكاي نيوز عربية أن كل الترشيحات قبل المباراة كانت تصب في صالح الزمالك بسبب حالته الفنية والمعنوية، لكن مباريات القمة دائمًا ليس لها مقاييس وهذا ما أقوله باستمرار.

اعتبر عامر المحلل الفني في قنوات محلية مصرية أن تغييرات مولر بنزول محمد شريف ومجدي قفشة أحبطت محاولات الزمالك للتعادل بعدما استحوذ الأهلي على منتصف الملعب بفضل التغييرات ونزول كريم فؤاد صاحب الهدف الثاني.

وأشاد مهاجم الأهلي الشهير - في عهد المدرب المجري هديكوتي - بتعامل البرازيلي برونو سافيو في كرة الهدف معتبرًا أن عدم تصويبه بالقدم اليسرى وإعادة الكرة لقدمه اليمنى بهذه السرعة وضعت مدافع الزمالك أمام حارس مرماه محمد صبحي فلم يتمكن من رؤية تصويبة سافيو.

وأكد محمد عامر لاعب منتخب مصر الأسبق أن وجود كولر يجب أن يضع سافيو في الجهة اليسرى وليس مكان قفشة الذي يرى عامر أنه لابد من وجوده أساسيًا عند عودته لكامل لياقته البدنية

الخسارة بسبب فيريرا

في المقابل اعتبر وليد صلاح عبد اللطيف نجم الزمالك السابق أن البرتغالي جوسفالدوا فيريرا مدرب الزمالك يتحمل الخسارة في المقام الأول بسبب اعتماده على طريقة ٣-٤-٢-١ التي لا تتناسب مع الظهير الأيمن عمر جابر وكان على فيريرا أن يُشرك سيد نيمار بدلًا من جابر.

وأضاف أحد هدافي الزمالك التاريخين في بطولات إفريقيا أن فيريرا كان عليه أن يلعب بطريقة ٤-٣-٣ لإغلاق نصف الملعب بوجود زكريا الوردي وأشرف روقه وإمام عاشور مع وجود ثلاثي هجومي هم سامسون وسيف الجزيري وأحمد سيد زيزو.

نجم الزمالك السابق قال إن الأهلي لعب على رد فعل الزمالك بطريقته الكلاسيكية ٤-٢-٣-١ مستغلًا خطأ زكريا الوردي وحارس مرمى الزمالك محمد صبحي - حسب رأيه-.

الأهلي أدار المباراة بامتياز

بعيدًا عن نجمي الأهلي والزمالك السابقين اعتبر المحلل الكروي السعودي سفيان السعدون أن الأهلي أدار المباراة بشكل منظم جداً بانتشار ممتاز وانضباط عالي من اللاعبين مع أدوار استثنائية لمفاتيح الانتقال من الدفاع للهجوم على رأسهم التونسي علي معلول من الجبهة اليسرى وأكرم توفيق في الجبهة اليمنى ونجحوا في تعطيل تقدم الزمالك.

وأشاد السعدون بنجم الزمالك زيزو الذي ظهر وحيدًا في النصف الهجومي لكنه لم يتمكن من اختراق التحصين الدفاعي للأهلي.

وختم سفيان السعدون تحليله لسكاي نيوز عربية بقوله إن ذكاء وهدوء اللاعبين مع إدارة مثالية من المدرب السويسري كولر ونجاحه في تجديد الدماء وكذلك استغلال الاندفاع الزملكاوي في الشوط الثاني، نجح الفريق الأحمر في تقديم أداء مثالي.

أرقام السوبر

- اللقب هو الثاني عشر للأهلي في بطولات السوبر المحلي.

- الفوز رقم ١٠٠ للأهلي على الزمالك.

- الفوز هو السادس للأهلي على الزمالك في السوبر.

- المواجهة هي الثامنة بين الفريقين في السوبر.

- النهائي كان السادس عشر للأهلي في تاريخه.

- الفوز هو الأول للسويسري كولر على الزمالك وهو أول ألقاب المدرب مع الأهلي بعد ستة أسابيع فقط من توليه المسؤولية.

- تجمد رصيد الزمالك عند اللقب الرابع في بطولات السوبر.

- الأهلي يصل للهدف العاشر في سجل مواجهاته في السوبر ضد الزمالك.

- الأهلي يحقق انتصاره الخامس على ملعب هزاع بن زايد دون أي خسارة أمام كل من روما وأياكس والمصري البورسعيدي مرة لكل منهم وفاز مرتين على الزمالك.

- الأهلي حصل على نصف مليون درهم إماراتي والزمالك نال ربع مليون درهم.