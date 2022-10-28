العالم اليوم - ترامب يعلق على عودته لتويتر بعد استحواذ ماسك

انتم الان تتابعون خبر ترامب يعلق على عودته لتويتر بعد استحواذ ماسك من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 أكتوبر 2022 10:22 مساءً - قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الجمعة، إنه يخطط للتمسك باستخدام منصته الخاصة للتواصل الاجتماعي "تروث"، على الرغم من استحواذ الملياردير إيلون ماسك على منصة تويتر، ووعد الأخير بإعادة حساب ترامب بعد حظره.

وقال ترامب لقناة فوكس نيوز في مقابلة دون أن يقول صراحة إنه لن ينشر على تويتر إذا تمت إعادة حسابه إلى وضعه السابق: "أنا أحب إيلون، لكني ما زلت على منصة تروث".

وأكد ترامب لشبكة فوكس: "إنها تنتشر في كل مكان على أي حال.. كل من يتواجد على تويتر وفي جميع المنصات الأخرى، كلهم ​​يخرجون من هناك على أي حال".

وحظر تويتر ترامب بعد هجوم مؤيديه الدامي في 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول الأميركي. وقال ماسك سابقا إنه سيعيد حساب ترامب، لكن ترامب قال بعد ذلك إنه لن يعود.

واستحوذ ماسك، الذي يصف نفسه بأنه مؤيد لحرية التعبير، على تويتر يوم الخميس، حيث أقال كبار المديرين التنفيذيين لكنه لم يقدم سوى القليل من الوضوح حول كيفية تحقيق أهداف طموحاته لمنصة التواصل الاجتماعي المؤثرة.

وفي وقت سابق، في بيان على منصته الخاصة، قال ترامب إنه سعيد بأن تويتر أصبح في "أيد عاقلة" بعد تولي ماسك زمام الأمور، لكنه لم يذكر ما إذا كان سيعود إلى حسابه على المنصة التي حظرته.