العالم اليوم - اشتباكات وحريق في مركز مكتظ بالمهاجرين بقبرص

انتم الان تتابعون خبر اشتباكات وحريق في مركز مكتظ بالمهاجرين بقبرص من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 أكتوبر 2022 10:22 مساءً - قالت الشرطة وشهود إن اشتباكات اندلعت وأُضرمت نيران في مركز استقبال مكتظ بالمهاجرين في قبرص، اليوم الجمعة.

وارتفعت سحب كثيفة من الدخان فوق أجزاء من مركز استقبال بورناراس على بعد نحو 22 كيلومترا غربي العاصمة نيقوسيا.

وقال شهود لرويترز إنهم رأوا أشخاصا من المركز يفرون ويسيرون على طريق رئيسي قريب ومعهم أمتعتهم. وقالت الشرطة إن الأفراد غادروا المركز، وهو ليس منشأة مغلقة، حين اندلعت الحرائق.

وأضافت الشرطة أن الاشتباكات اندلعت على ما يبدو بين مجموعتين في المركز، مشيرة إلى أن رجال الإطفاء أخمدوا النيران لكن اشتباكات متفرقة استمرت لبعض الوقت.

وقال متحدث باسم الشرطة: "احترق عدد من الخيام .. الوضع هدأ الآن".

ويستضيف مركز بورناراس مهاجرين بما يفوق طاقته الاستيعابية البالغة ألف شخص، في الوقت الذي تجد فيه قبرص صعوبة في التعامل مع تدفق طالبي اللجوء من سوريا ودول إفريقية.

وقالت السلطات في نيقوسيا الأسبوع الماضي إن 17 ألف شخص دخلوا أراضيها هذا العام وحده عبر طرق غير معتادة. وبلغ العدد 12285 في عام 2021 بأكمله.