الهند والاتحاد الأوروبى يجريان حوارا بشأن قضايا الهجرة

وذكرت وزارة الشؤون الخارجية الهندية فى بيان، أن الوفد الهندى خلال هذا الحوار ضم ممثلين لوزارات الشئون الخارجية والداخلية والعمل وتطوير المهارات.
وأكد البيان أن المحادثات التى أجريت خلال هذه الجولة من الحوار شملت نطاقا واسعا من القضايا المتعلقة بالهجرة، بما فى ذلك سبل تشجيع الهجرة المنتظمة والحيلولة دون القيام بهجرة غير منظمة.
وأوضح البيان أن الجانبين بحثا المجالات الممكنة للتعاون من أجل تسهيل عملية انتقال وهجرة المواهب المهنية والطلبة والعمالة الماهرة بما يحقق المنفعة المتبادلة، ولفت إلى أن الجانبين أعربا عن ارتياحهما للنجاح فى تنفيذ أجندة الهند والاتحاد الأوروبى المشتركة بشأن الهجرة والتنقل.
وأشارت وزارة الشؤون الخارجية الهندية فى بيانها إلى أن الهند والاتحاد الأوروبى يحتفلان بمرور 60 عاما على إقامة علاقات دبلوماسية بينهما، ولذلك فإن الحوار رفيع المستوى بين الجانبين له بُعد مهم بالنسبة لشراكتهما الاستراتيجية.
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