محادثات ثلاثية بين روسيا وأرمينيا وأذربيجان فى سوتشى

جدة - نرمين السيد - أعلن المكتب الصحفى للكرملين أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، والرئيس الأذربيجانى إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرمنى نيكول باشينيان، سيجرون محادثات ثلاثية فى سوتشى يوم 31 أكتوبر.





وأضاف الكرملين حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الجمعة، أنه من المقرر النظر فى تنفيذ الاتفاقات الثلاثية بين قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا بتاريخ 9 نوفمبر 2020 و11 يناير و26 نوفمبر 2021، وهى خطوات أخرى لتعزيز الاستقرار والأمن فى منطقة القوقاز، كما ستتم مناقشة قضايا استعادة وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية والنقل . ويشار إلى أن الاجتماع سيعقد بمبادرة من الجانب الروسى.

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