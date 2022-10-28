نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الاحتلال يوقع "ترسيم الحدود" مع لبنان الخميس.. وسوريا تؤجل على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 28 أكتوبر 2022 09:09 مساءً - دوت الخليج :- أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد إن اتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي توسطت فيه الولايات المتحدة مع لبنان سيُوقع الخميس، فيما قرر النظام السوري إلغاء زيارة وفد بيروت إليه.

وقال لبيد في مستهل لقائه رئيس وزراء هولندا مارك روته عن الاتفاق الذي توسطت الولايات المتحدة في شأنه: "سنوقع يوم الخميس اتفاقا تاريخيا مع لبنان. وستصبح إسرائيل في المستقبل القريب موردا رئيسيا للغاز إلى أوروبا".

ومن المفترض أن يصل مبعوث ملف الطاقة الأمريكي آموس هوكشتاين، إلى بيروت الأسبوع الجاري حاملا نسخة من اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع الاحتلال الإسرائيلي، ليوقعه مسؤولون لبنانيون.

ويمثل الاتفاق، الذي أشادت به الأطراف الثلاثة باعتباره إنجازا تاريخيا، نقطة تحول دبلوماسية هائلة بعد حرب وعداء على مدى عقود، كما أنه سيفتح الباب أمام التنقيب عن الطاقة قبالة سواحل الطرفين بمجرد دخوله حيز التنفيذ.

وفي 13 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، أعلن عون موافقة لبنان على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، فيما وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد الاتفاق بـ"التاريخي".

في المقابل، قال مصدر دبلوماسي لرويترز الاثنين إن حكومة النظام السوري ألغت زيارة كانت مقررة الأربعاء لوفد لبناني إلى دمشق لمناقشة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وأضاف المصدر أن دمشق بعثت برسالة الاثنين إلى وزارة الخارجية اللبنانية تقول إن الوقت غير مناسب لمثل هذه الزيارة.

وفي وقت سابق، أجرى الرئيس ميشال عون اتصالا هاتفيا برئيس النظام السوري بشار الأسد، وناقش معه العلاقات الثنائية وملف ترسيم الحدود البحرية.

واتفق عون والأسد على تشكيل وفود رسمية من الوزارات والإدارات الرسمية في البلدين، لعقد اجتماعات في بيروت ودمشق من أجل التوصل سريعاً إلى اتفاق.

وشدد الرئيس اللبناني ورئيس النظام السوري على أن تتم "المباحثات بشأن ملف ترسيم الحدود من دون أي وسيط وأن ما يتفق عليه الطرفان سيتم توثيقه كمعاهدة بين بلدين".

واعتبرا أن المباحثات اللبنانية-السورية "لا يجب أن تكون شبيهة في أي حال من الأحوال بما جرى مع إسرائيل، لا لناحية وجود وسيط أمريكي أو حاجة إلى ضمانات أممية أو دولية ولا إلى تفاوض غير مباشر".

عربي 21