الجارديان: أوكرانيا تعيش فترة عصيبة بسبب نقص موارد الطاقة

جدة - نرمين السيد - أكد الكاتب البريطانى دان صباغ، فى مقال نشرته صحيفة "ذا جارديان" البريطانية أن العاصمة الأوكرانية كييف، والعديد من المناطق الأخرى فى البلاد، تعيش فى الوقت الراهن فترة عصيبة بسبب نقص موارد الطاقة بعد الهجمات الروسية الأخيرة المكثفة على أجزاء عديدة من أوكرانيا مما أدى إلى إعطاب ما يقرب من 30 بالمائة من محطات الطاقة.





وأشار الكاتب إلى أن الشركة المسؤولة عن إمداد كييف بالطاقة أخبرت السكان بالتأهب لفترات أطول مما كان متوقع من انقطاع التيار الكهربائى، موضحا أن الأزمة سوف تتفاقم فى الأيام القليلة القادمة مع حلول فصل الشتاء قارس البرودة.

ويستشهد الكاتب بتصريحات أحد مسؤلى الشركة التى تمد العاصمة كييف بالكهرباء والتى يقول فيها أن كييف تعانى حاليا من نقص فى الكهرباء يصل إلى ما يزيد على 30 بالمائة ما يعنى أن فترات انقطاع التيار الكهربائى سوف تزيد عن الأربع ساعات المعلنة من قبل.

ولفت إلى تصريحات أوليسكى كوليبا عمدة كييف التى يؤكد فيها أن العاصمة الأوكرانية والمناطق المحيطة بها أصبحت ضحية للقصف الروسى على شبكة الطاقة القومية فى البلاد، وأن العديد من المنشأت الحيوية فى البلاد أصابها العطب وأصبحت خارج الخدمة جراء ذلك القصف.

وأوضح أن درجات الحرارة فى أوكرانيا فى مثل هذا الوقت من العام عادة ما تكون منخفضة على الرغم من أنها مازالت تشهد ارتفاعا نسبيا مقارنة بالأعوام السابقة إلا أنه بدء من شهر نوفمبر سوف تبدأ درجات الحرارة فى الانخفاض لتصل إلى 10 درجات تحت الصفر وأحيانا تصل إلى 20 درجة تحت الصفر.

وفى هذا السياق يستشهد الكاتب بتصريحات الرئيس الأوكرانى فلودومير زيلينسكى التى أوضح فيها أنه عقد لقاء طارئا مع مساعديه لمناقشة الأوضاع الخاصة بقطاع الطاقة فى البلاد فى محاولة لإصلاح ما تم تدميره من محطات الطاقة بسبب القصف الروسى وضمان وصول الكهرباء لجميع المنازل والمنشأت الحيوية.

وفى الوقت نفسه أكد الرئيس الأوكرانى، كما يقول الكاتب، على أهمية ترشيد استهلاك الطاقة قدر الإمكان فى ظل الأزمة الحالية التى تعانى منها البلاد، مناشدا الشعب الأوكرانى بتقليص فترات استخدام الكهرباء وعدم استخدام الأجهزة التى تحتاج لكميات كبيرة من الطاقة.

ويقول الكاتب إن أوكرانيا طالما تمتعت بفائض فى الكهرباء فى السنوات السابقة ولكنها الآن تعانى من تبعات الحرب المشتعلة فى البلاد مع القوات الروسية.

ويتناول الكاتب فى ختام المقال تصريحات مسؤل فى وزارة الخارجية الروسية التى أكد فيها أن موسكو لها كل الحق أيضا فى استهداف الأقمار الصناعية الغربية التى تساند أوكرانيا فى الحرب الحالية مع القوات الروسية معتبرا الموقف الغربى فى هذا الصدد توجها بالغ الخطورة مما يجعل تلك الأقمار الصناعية هدفا مشروعا للقوات الروسية.