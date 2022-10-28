وزير الخارجية الكويتى: القمة العربية بالجزائر ستحقق أهدافها

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الكويتى الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، اليوم الجمعة، إن القمة العربية الـ 31 المقررة بالجزائر فى الأول والثانى من نوفمبر المقبل ستحقق أهدافها وسوف تسفر عن نتائج إيجابية، مشيرًا إلى أن التطورات المتسارعة التى يشهدها العالم تستوجب إبراز الوحدة والحفاظ على مصالح الشعوب العربية.





جاء ذلك خلال التصريحات الصحفية، التى أدلى بها، عقب جلسة العمل التى جمعته مع نظيره الجزائرى رمطان لعمامرة؛ تحضيرًا لاجتماع وزراء الخارجية العرب غدًا السبت. من جانبه، أشاد لعمامرة بالتزام دولة الكويت بمساهمتها الفعالة فى إنجاح القمة العربية، مؤكدًا أن القيادة السياسية بالكويت التزمت بوعودها وكانت أول الحاضرين من خلال وزير خارجيتها وستكون حتمًا آخر المغادرين للقمة.

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