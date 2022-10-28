السعودية وإسبانيا تؤكدان أهمية دعم استقرار أسواق الطاقة العالمية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع عبر الاتصال المرئى عقده وزير الطاقة السعودى الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الجمعة، مع نائبة رئيس الحكومة الإسبانية، وزيرة التحول البيئى والتحدى السكانى تيريزا ريبيرا رودريقز، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وشدد الجانبان على الحاجة إلى ضمان أمن وموثوقية إمدادات جميع موارد الطاقة إلى الأسواق العالمية، وأهمية التعاون فى العديد من المجالات ذات العلاقة بالطاقة.