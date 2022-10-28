العالم اليوم - ألمانيا.. إضراب عمال المعادن والإلكترونيات بسبب الأجور

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 أكتوبر 2022 08:23 مساءً - دعت أكبر نقابة في ألمانيا "آي جي ميتال" الجمعة العاملين في قطاعي المعادن والمنتجات الإلكترونية إلى الإضراب مع وصول المفاوضات بشأن الأجور إلى طريق مسدود في ظل ارتفاع معدلات التضخم.

ومن المقرر أن تبدأ السبت "الإضرابات التحذيرية" في القطاع الواسع النطاق والذي يوظف حوالى 3.8 مليون شخص.

وكان العمال في ولاية شمال الراين فستفاليا، المنطقة الأكثر سكانا في ألمانيا ومركزها الصناعي، آخر جهة تعلن عن إضرابات نهاية الأسبوع.

انخرطت الإدارة ونقابات في محادثات بشأن اتفاق جديد على الأجور لكن من دون التوصل إلى نتيجة قبل انتهاء فترة التفاوض الإلزامية.

وطالبت "آي جي ميتال" بزيادة نسبتها ثمانية في المئة في أجور العاملين في القطاع الأساسي الذي يضم حوالى 26 ألف عمل تجاري في قطاعات السيارات والمنتجات الكهربائية والصناعات.

وعرض أرباب العمل بدورهم مكافأة قدرها 3000 يورو (2980 دولارا) صالحة للأشهر الـ30 المقبلة.

وقال رئيس "آي جي ميتال" لولاية شمال الراين فستفاليا كنوت غيزلر إن المكافأة قد "تساعد" لكنها ستنفد سريعا نظرا إلى ارتفاع أسعار الطاقة والأغذية.

وأضاف أن الموظفين بحاجة إلى زيادة "سريعة وثابتة" لمجاراة التضخم.

وأظهرت أرقام نشرتها وكالة "ديستاتيس" الفدرالية للإحصاءات أن الوتيرة السنوية لارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية ازدادت مجددا في أكتوبر إلى 10.4 في المئة.

وقال مدير اتحاد أرباب العمل Gesamtmetall ستيفان وولف لصحيفة "سودوتشيه زيتونغ" إن القطاع قدم "عرضا جيدا" رغم "الفترة الضبابية للغاية" التي تمر بها الأعمال التجارية.

ومن المقرر أن تستأنف المحادثات بين الطرفين في العاشر من نوفمبر.