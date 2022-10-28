حسام زكى: القضية الفلسطينية على رأس أولويات القمة العربية بالجزائر

وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية -فى تصريحات صحفية فى ختام الاجتماع الوزارى للمجلس الاقتصادى والاجتماعى اليوم الجمعة، إن هناك أفكارا مقدمة من دولة الجزائر تتعلق بتطوير وإصلاح جامعة الدول العربية، وأن جميعها مطروحة للقادة.
وفيما يتعلق بالمجلس الاقتصادى والاجتماعى، أشار إلى أن جدول الأعمال الذى ناقشه المجلس الاقتصادى والاجتماعى تضمن عددا من الملفات الاقتصادية والاجتماعية التى تميز تلك القمة بوجود مشروع قرار حول استراتيجية للأمن الغذائى العربى ستطرح على القادة تتضمن أفكارا ومشروعات، وشدد على أهمية إيجاد التمويل المناسب لكل تلك الأفكار المطروحة قائلا: "لدينا أمل أن نستطيع تأمين جزء كبير من التمويل للبدء فى العمل على تنفيذ جزء كبير من الاستراتيجية".
وأكد الأمين العام المساعد، أنه لأول مرة يتم وضع استراتيجية لمواجهة المخاطر الممثلة فى الأمن الغذائى العربى الذى يمثل مشكلة كبيرة زادت بشدة وبحدة منذ الحرب الأوكرانية الروسية.
وقال إن الجزائر وفرت جميع الإمكانات لإنجاح القمة العربية، كما سهلت جميع الإمكانات للانتقال والتسهيلات للإعلاميين، منوها بأن الدولة الجزائرية اتخذت على عاتقها إنجاح هذه القمة ووفرت لها كل سبل النجاح.
وفيما يتعلق باجتماعات المندوبين وكبار المسؤولين، أوضح السفير حسام زكى، أن النقاشات كانت صريحة ومثمرة، قائلا: "إن الصراحة يمكن أن تقف عند حد الصراحة ولا يحدث توافق، ولكن ما وجدناه أن العديد من القرارات التى لم تكن فى البداية تحظى بتوافق، ولكن بالنقاش واستمرار التشاور.. وبالعمل خارج القاعة من خلال مجموعات صغيرة تتشاور حول صياغات وافكار ومفاهيم استطعنا أن نصل إلى مرحلة نقول فيها أن الدول أنجزت معظم أجندة العمل".
وأكد أن بعض النقاط تبقت سيتم طرحها على وزراء الخارجية للبت بها بشكل نهائى ويتم رفعها للقمة.
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