بريطانيا: القوات الروسية تنتقل إلى وضع الدفاع فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ورجحت وزارة الدفاع البريطانية فى تحديث استخباراتى نشرته اليوم الجمعة فى تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعى، أن ذلك يرجع إلى تقييم موسكو الأكثر واقعية بأن القوات غير المدربة جيدًا فى أوكرانيا لا تقوى إلا على العمليات الدفاعية.

وقالت إن روسيا عززت مجموعاتها على الضفة اليمنى لمنطقة خيرسون بجنود غير مجهزين على نحو جيد وغير مدربين بشكل كافٍ بل وغير قادرين على القيام بعمليات هجومية.

وأضافت الوزارة أنه فى سبتمبر 2022، كان هناك نقص كبير فى الأفراد للوحدات القتالية للجيش الروسى فى منطقة خيرسون، لافتة إلى أنه فى ضوء حشد جنود غير مدربين جيدًا، قررت قيادة الجيش الروسى تركيز جهودهم على الدفاع عن المواقع المحتلة، وتابعت أنه حتى إذا نجحت روسيا فى تعزيز خطوط دفاعية طويلة المدى فى أوكرانيا، فإن تصميمها التشغيلى سيظل عرضة للخطر.

وأفادت وزارة الدفاع البريطانية، بأن روسيا بحاجة إلى تجديد قوات عالية الجودة ومتحركة قادرة على مواجهة التقدم الأوكرانى بشكل ديناميكى والقيام بعمليات هجومية واسعة النطاق، وذلك لاستعادة زمام الأمور.