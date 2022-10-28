العالم اليوم - تغطية مباشرة للسوبر المصري.. الأهلي (0) الزمالك (0)

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 أكتوبر 2022 07:22 مساءً - يواجه الأهلي غريمه الزمالك في "كلاسيكو" الكرة المصرية، على أرض الإمارات، بمباراة كأس السوبر المصري ليلة الجمعة.

ويحتضن استاد هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية، الأهلي والزمالك في قمة يغطيها موقع "دوت الخليج" لحظة بلحظة. تشكيلة الأهلي: محمد الشناوي – محمود متولي – محمد عبد المنعم – أكرم توفيق – علي معلول – عمار حمدي – عمرو السولية – برونو سافيو – أحمد عبد القادر – طاهر محمد طاهر – شادي محمد. تشكية الزمالك: محمد عواد – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – أحمد أبو الفتوح – عمر جابر – محمد روقا – زكريا الوردي – إمام عاشور – أحمد مصطفى زيزو – سيف الجزيري.

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