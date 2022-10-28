العالم اليوم - أسعار النفط تنخفض 2 بالمئة‬ مع توسيع الصين لقيود كورونا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 أكتوبر 2022 07:22 مساءً - تراجعت أسعار النفط بنحو اثنين بالمئة الجمعة بعد أن وسعت الصين، أكبر مستورد للخام، قيودها المرتبطة بجائحة كوفيد-19، على الرغم من أن الخامين القياسيين يتجهان لتحقيق مكاسب أسبوعية على خلفية المخاوف بشأن الإمدادات وصدور بيانات اقتصادية إيجابية على خلاف المتوقع.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.70 دولار، أو 1.8 بالمئة، إلى 95.26 دولار للبرميل بحلول الساعة 1518 بتوقيت غرينتش، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.64 دولار، أو 1.8 في المئة، إلى 87.44 دولار.

ومع ذلك، لا يزال خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط في طريقهما لتحقيق ارتفاع أسبوعي بنحو اثنين بالمئة وثلاثة بالمئة على التوالي.

وهبطت العقود الآجلة للبنزين في الولايات المتحدة بما يقرب من ثمانية بالمئة، في حين أن العقود الآجلة للديزل ارتفعت بنحو اثنين بالمئة إلى أعلى مستوى لها منذ منتصف يونيو.

وجاء انخفاض أسعار الخام الجمعة بعد أن كثفت المدن الصينية قيود كوفيد-19 أمس الخميس لوقف تفشي الفيروس.

وسجلت أكبر شركات النفط والغاز العالمية بما في ذلك إكسون موبيل وشيفرون وإكوينور أرباحا ضخمة في الربع الثالث، مستفيدة من ارتفاع تكاليف الطاقة التي عززت التضخم حول العالم وأضرت بالمستهلكين بشدة.

وتثير هذه الأرباح الهائلة انتقادات من الجماعات المدافعة عن المستهلكين في الولايات المتحدة وأوروبا مع ارتفاع التضخم.

في غضون ذلك، من المرجح أن تحافظ منظمة أوبك على توقعاتها بأن الطلب العالمي على النفط سيرتفع لعقد آخر.