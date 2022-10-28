لمواجهة الشتاء.. بريطانيا تعيد فتح أكبر موقع لتخزين الغاز

جدة - نرمين السيد - وقالت شركة الطاقة البريطانية سنتريكا وفق ما نقلته صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم الجمعة، إنها أعادت منشأة تخزين الغاز الخام فى بحر الشمال إلى 20٪ من طاقتها السابقة.

وأشارت أنه حتى باستخدام خمس سعة المنشأة فقط، سيكون أكبر موقع لتخزين الغاز فى المملكة المتحدة وسيضيف حوالى 50٪ إلى كمية الغاز التى يمكن أن تخزنها المملكة المتحدة فى وقت معين، وتم إغلاق الموقع فى عام 2017 عندما قررت الشركة أنه ليس من المنطقى دفع تكاليف الإصلاحات المكلفة وبعد أن رفضت الحكومة التدخل للمساعدة، لكن مع ارتفاع أسعار الغاز هذا العام بعد العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا وقرارها قطع الإمدادات عن أوروبا عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 قررت الشركة إعادة فتح الموقع.

وأشارت الجارديان إلى أن الشتاء المقبل سيكون صعب على الأسر والشركات الأوروبية حيث يتعين على القارة بأكملها التعامل مع إغلاق خطوط أنابيب الغاز الروسية.

ولأول مرة منذ سنوات عديدة، أدرجت شركة الكهرباء والغاز البريطانية ناشونال جريد سيناريوهات فى توقعاتها لفصل الشتاء تشمل انقطاع التيار الكهربائى بسبب عدم وجود ما يكفى من الغاز لمحطات الطاقة لمواصلة العمل بالقدر المطلوب ولكنها لا تزال تقول إن انقطاع التيار الكهربائى أمر غير محتمل.