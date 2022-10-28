الرئيس اللبنانى يطلق مسار التفاوض مع قبرص حول ترسيم الحدود البحرية

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس عون - خلال استقباله وفد الجمهورية القبرصية اليوم - إن الهدف من اللقاء اليوم هو الاتفاق على معالجة الموضوع العالق فى ترسيم الحدود البحرية مع قبرص بعد نجاح ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل.

وأضاف عون أن لبنان وقبرص لا حاجة لوجود وسيط بينهما لأنهما بلدان مجاوران وصديقان مما يجعل المهمة سهلة فى إزالة الالتباسات الناشئة.

حضر اللقاء من الجانب القبرصى الموفد الرئاسى الخاص تاسوس تزيونيس وسفير قبرص فى لبنان السفير بانايوتيس كيرياكو وماريا بيليكو من مكتب محاماة الدولة القبرصية، وانجليكى ماتيو ويورجوس كوكوسيس من وزارة الخارجية.

وحضر عن الجانب اللبنانى نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب ووزير الأشغال العامة والنقل على حمية ووزير الطاقة والمياه وليد فياض والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وعدد من كبار المسئولين.