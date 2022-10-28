جدة - نرمين السيد - وذكر بيان على موقع المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، أنه تمت الموافقة على المخطط فى إطار مساعدة الدول الأعضاء على تجاوز الأزمات المؤقتة، الذى اعتمدته المفوضية فى مارس الماضى وتم تعديله فى يوليو الماضى.
وقالت مارجريت فيستاجر المسؤولة عن سياسة المنافسة فى المفوضية الأوروبية: "إنه فى سياق عدم اليقين الاقتصادى الناجم عن الأزمة الجيوسياسية الحالية، سيمكن نظام الضمان هذا، الذى تبلغ قيمته 1.5 مليار يورو، بلجيكا من توفير دعم السيولة لموردى الغاز الطبيعى والكهرباء ووسطائهم؛ مما يسمح لهم بمواصلة أنشطتهم.
وأضافت قائلة "إننا نواصل الوقوف مع أوكرانيا وشعبها وفى الوقت نفسه نواصل العمل عن كثب مع الدول الأعضاء لضمان إمكانية وضع تدابير الدعم الوطنى فى الوقت المناسب وبطريقة منسقة وفعالة مع حماية تكافؤ الفرص فى السوق الموحدة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المفوضية الأوروبية توافق على مخطط بلجيكى بـ1.5 مليار يورو لدعم موردى الطاقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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