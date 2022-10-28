العراق.. القبض على 12 إرهابيا بمحافظتى نينوى وكركوك

جدة - نرمين السيد - وفى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع"، ذكر جهاز الأمن الوطنى العراقى أنه فى إطار مواصلة جهاز الأمن الوطنى العراقى لعملياته النوعية لملاحقة خلايا تنظيم "داعش" الإرهابى وبعد ورود معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز الجهاز بمحافظتى كركوك ونينوى من القبض على 12 إرهابيا صادرة بحقهم مذكرات قبض قضائية. وأضاف الجهاز أنه جرى تدوين أقوال المتهمين أصوليا وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات بحقهم وفق القانون.

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