وزيرة التجارة التونسية تدعو إلى وضع خطة زراعية عربية موحدة

جدة - نرمين السيد - دعت وزيرة التجارة التونسية، فضيلة الرابحى بن حمزة، إلى وضع خطة زراعية عربية موحدة تشمل الدعم المالى والفنى للإنتاج والاستثمار الزراعى والحيوانى وخاصة فى مجال الحبوب واللحوم والألبان والزيوت والسكر والأعلاف.





جاء ذلك خلال كلمتها اليوم الجمعة، فى الجلسة الافتتاحية لانطلاق أعمال المجلس الاقتصادى والاجتماعى على المستوى الوزارى التحضيرى لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة للدورة الـ 31، والمقرر انعقادها فى الأول والثانى من نوفمبر المقبل، برئاسة الجزائر.

وأوضحت أنه عقب مرور ما يزيد على 3 سنوات من اجتماع هذا المجلس التحضيرى للقمة العربية فى دورتها الثلاثين التى استضافتها تونس فى شهر مارس 2019، شهدت هذه الفترة ولا تزال تطورات وتغيرات متسارعة وغير مسبوقة من حيث الحجم والتوسع، ومنها ما لم يكن متوقعا؛ أهمها أزمة جائحة "كورونا" التى كان لها آثار مباشرة وغير مباشرة وبشكل غير متكافئ على مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلى حياة الشعوب فى مختلف مناطق العالم، وخاصة فى الدول النامية والأقل نموا ومنها الدول العربية، ثم جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية لتضيف ضغوطا جديدة على أوضاع الاقتصاد العالمى وتفاقم من حدة الفقر وتعيق التقدم الحاصل على صعيد التنمية المستدامة خلال العقود الماضية.

وأشارت وزيرة التجارة التونسية إلى أن المنطقة العربية تعتبر من بين أغنى مناطق العالم من حيث المقومات الطبيعية والجيواستراتيجية والموارد الطبيعية والبشرية والروابط الثقافية.

كما شددت على أهمية إنشاء تكتل قوى للبلدان العربية، يحفظ لها استقلالها، ويساعدها على النهوض باقتصاداتها، ويتيح لها تدعيم علاقاتها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية منذ أواخر تسعينيات القرن الماضى، ولا سيما من خلال إرساء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والتوجه نحو إقامة اتحاد جمركى عربى، واعتماد عدة اتفاقيات فى مجال نقل الأشخاص والبضائع، وغيرها من المشاريع والبرامج الكبرى التى أقرتها القمم العربية العادية والتنموية فى مجالات الربط بين الطرق والربط بالسكك الحديدية، والربط الكهربائى والربط البحرى، والأمن الغذائى العربى والأمن المائى ودعم التشغيل والحد من البطالة.