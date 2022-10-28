بريطانيا.. الملك تشارلز الثالث يتولى منصب القائد العام لمشاة البحرية

جدة - نرمين السيد - أعلن قصر بكنجهام الملكى البريطانى، أن ملك البلاد تشارلز الثالث، سيصبح القائد العالم التالى لمشاة البحرية الملكية البريطانية، بعد تجريد الأمير هارى من اللقب عندما تنحى عن منصبه كأحد كبار أفراد العائلة الملكية.





وأعرب الملك تشارلز فى بيان بمناسبة الذكرى السنوية الـ 358 لتأسيس فيلق مشاة البحرية الملكية البريطانية أوردته قناة سكاى نيوز الناطقة باللغة الإنجليزية، اليوم الجمعة، عن فخره الاستثنائى لأنه أصبح القائد الشرفى للسلاح، قائلاً : إنه لمن دواعى سرورى أن أتولى دور قائدكم العام .

وأضاف: فخور بصورة استثنائية بأن أسير على خطى العديد من أفراد عائلتى على مدار الثلاثة قرون ونصف الماضية، حيث شغل جميعهم هذا الدور باحساس عميق.

وتابع: "تتمتع مشاة البحرية الملكية البريطانية بتاريخ مميز لا مثيل له على البر والبحر، وأستمد الإلهام الهائل من شجاعتكم وتصميمكم وانضباطكم الذاتى وقدرتكم الرائعة على التحمل فى أكثر البيئات قسوة".

وأردف: أشعر بالفخر الشديد لأن أكون جزءًا من عائلة الفيلق، وأتطلع بشدة لمقابلة العديد منكم فى المستقبل القريب، وفى ذلك الحين، يأتى هذا مع تمنياتى القلبية والخاصة بعيد الميلاد الـ 358 السعيد للغاية لمشاة البحرية الملكية البريطانية.