العالم اليوم - مؤشرات "وول ستريت" تصعد بشكل جماعي رغم التراجع ببداية الجلسة

انتم الان تتابعون خبر مؤشرات "وول ستريت" تصعد بشكل جماعي رغم التراجع ببداية الجلسة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 أكتوبر 2022 05:21 مساءً - ارتفعت المؤشرات الأميركية بشكل جماعي، الجمعة، بعد أن تراجع المؤشر ناسداك في بداية التداولات، إذ طغت التوقعات القاتمة لشركتي أمازون وأبل العملاقتين على البيانات التي أظهرت زيادة إنفاق المستهلكين الأميركيين بأكثر من المتوقع في سبتمبر، خلال الساعة الأولى من الجلسة.

وكانت شركة أمازون، عملاق التجارة الإلكترونية الأميركي، قد توقعت بأن تأتي مبيعات الربع الرابع من العام الجاري بأقل من تقديرات المحللين.

كما قالت شركة أبل إن مبيعات أيفون ربع السنوية كانت أقل من التوقعات.

تحركات الأسهم

بتوقيت الساعة 14:43 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر ناسداك المجمع بواقع 138.58 نقطة، أي 1.29 بالمئة، إلى 10932.4 نقطة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي بواقع 531.57 نقطة، أي بنسبة 1.66 بالمئة، إلى 32564.85 نقطة، بينما زاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 51.39 نقطة، أي بنسبة 1.35 بالمئة، إلى 3861.65 نقطة.

ورغم توقعات أبل، فقد ارتفع سهم شركة أبل بنسبة 7.33 بالمئة، ليصل إلى 155.41 دولار.

وعلى العكس، فقد تراجع سهم شركة أمازون بنسبة 8.49 بالمئة، ليصل إلى 101.54 دولار.