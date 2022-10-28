عاجل- الاعتداء على زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكى واقتحام منزلهما

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وبحسب وكالة "رويترز" الإخبارية، قال مكتب رئيسة مجلس النواب الأمريكى إنه تم الاعتداء بعنف على زوج نانسى بيلوسى، على يد شخص اقتحم منزلهما فى سان فرانسيسكو.
وأشار بيان مكتب رئيسة مجلس النواب الأمريكى إلى أن "المهاجم رهن الاحتجاز ويجرى التحقيق فى الدافع وراء الهجوم"، لافتًا إلى أنه "تم نقل السيد بيلوسى إلى المستشفى، حيث يتلقى رعاية طبية، ومن المتوقع أن يتعافى تمامًا، بالنسبة لزوجته لم تكن فى سان فرانسيسكو".
وأعرب البيان عن أن "رئيسة النواب وعائلتها ممتنون لأول المستجيبين والمهنيين الطبيين المعنيين، ويطلبون الخصوصية فى هذا الوقت".
يذكر أن بول بيلوسى، البالغ من العمر 82 عاما، كان قد أدين بجنح القيادة تحت تأثير الكحول بعد تورطه فى حادث سيارة فى مايو الماضى، وحكم عليه بالسجن خمسة أيام فى مقاطعة نابا بكاليفورنيا. كما يمتلك بول شركة مقرها سان فرانسيسكو فى مجال العقارات ورأس المال الاستثمارى.
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