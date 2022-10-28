وزير الاقتصاد الفلسطينى يؤكد أهمية مقاطعة الاحتلال الإسرائيلى

وأشاد " العسيلى" بمواقف الجامعة العربية والمجالس الاقتصادية، واعتماد القرارات لدعم الاقتصاد الفلسطينى، وخاصة التى أكدت على دعم مدينة القدس، وحشد التمويل اللازم لها من خلال التبرع بإضافة أصغر عملة وطنية على فاتورة الاتصالات لمشتركى الخدمات وتفويض البنك الإسلامى للتنمية لإدارة هذه الأموال بنفس آلية عمل صندوق الأقصى وصندوق القدس.
جاء ذلك فى كلمة وزير الاقتصاد الوطنى الفلسطينى أمام أعمال اجتماع المجلس الاقتصادى والاجتماعى على المستوى الوزارى التحضيرى لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة للدورة الـ31، والمقرر انعقادها فى الأول والثانى من نوفمبر المقبل، برئاسة الجزائر.
ووجه العسيلى، رسالة شكر على إنشاء المركز العربى لدراسات التمكين الاقتصادى الاجتماعى فى فلسطين ودوره فى دعم التوجهات الاقتصادية ومساهمته فى تحسين من مستوى المعيشه وخاصة للفقراء واللاجئين.
كما ثمن المواقف الثابتة نحو دعم اللاجئين الفلسطينيين، داعيا للاستمرار فى المساهمات المالية فى موازنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا".
ودعا وزير الاقتصاد الوطنى الفلسطينى، الدول العربية لتفعيل شبكة الامان العربية لمواجهة قرصنة الاحتلال لاموال الشعب الفلسطينى من المستحقات الضريبية.
وثمن فى الوقت نفسه الجهود العربية التى تسعى لتحسين العمل العربى المشترك خاصة تلك التى تنظم العمل الاقتصادى غير رسمى، وقال " نحن فى دولة فلسطين بصدد إعداد استراتيجية المنشآت الصغيرة والمتوسطة لدعم تحويل هذا القطاع إلى القطاع الرسمى وزيادة مساهمته فى الاقتصاد الفلسطينى واندماجه مع السوق العربى والإقليمى ونسعى إلى المضى نحو الاقتصاد الأخضر والرقمى تماشيا مع التطورات والمستجدات العالمية".
وأردف قائلا " قد أنجزنا العديد من الخطوات التى من شأنها تسهيل الإجراءات وأتمتتها، وعلاوة على إقرار قانون الشركات الاول من نوعه فقد أنجزنا المسودة الأولى لقانون التجارة الإلكترونية ويسعدنا الاستفادة من تجارب الدول العربية فى صياغتها لهذا القانون".
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