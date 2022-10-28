الفلبين: إلغاء إلزامية ارتداء أقنعة الوجه فى الأماكن العامة والمغلقة

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "إيه بى إس- سى بى إن" الفلبينية، أنه بموجب الأمر التنفيذى رقم (7) للرئيس الفلبينى، لا يزال استخدام أقنعة الوجه إلزاميا فى مرافق الرعاية الصحية كالعيادات والمستشفيات والمختبرات ودور رعاية المسنين وعيادات الغسيل الكلوى، وفى مركبات النقل الطبى كسيارات الإسعاف، وفى وسائل النقل العام البرى والجوى والبحرى.

كما تشجع الحكومة بشدة الأفراد غير المحصنين والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة وكبار السن على مواصلة ارتداء الأقنعة.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة الفلبينية حذرت، أمس الخميس، من أن حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا المستجد فى البلاد قد تصل إلى 18 ألف حالة بحلول نهاية العام إذا قامت الحكومة بتخفيف قيود ارتداء أقنعة الوجه فى الأماكن المغلقة.

وشددت وكيلة وزارة الصحة، ماريا روزاريو فيرجير، على أن البلاد قد تشهد زيادة جديدة فى الإصابات فى حال التراخى فى تطبيق البروتوكول الوبائى وعدم جعل ارتداء أقنعة الوجه إلزاميا فى الأماكن المغلقة.