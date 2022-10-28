العالم اليوم - رئيس وزراء بريطانيا: يجب اتخاذ قرارات صعبة لإصلاح الاقتصاد

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 أكتوبر 2022 04:21 مساءً - قال رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك الجمعة إنه سيتعين اتخاذ قرارات صعبة لوضع الاقتراض والاستدانة من الحكومة البريطانية على مسار مستدام، مضيفا أنه واثق من إصلاح الاقتصاد.

وقال سوناك للصحفيين "نحن كدولة نواجه الكثير من التحديات لكنني واثق من قدرتنا على إصلاح الاقتصاد... قال وزير المالية بالفعل إنه سيتعين بالطبع اتخاذ قرارات صعبة وأنا سأجلس معه وأنظر في (هذه القرارات)... نحتاج إلى القيام بهذه الأشياء حتى نتمكن من إعادة وضع الاقتراض والاستدانة على طريق مستدام".

وفاز ريشي سوناك الأسبوع الماضي بزعامة حزب المحافظين ورئاسة الحكومة خلفا لليز تراس التي استقالت إثر أزمة سياسية واقتصادية تسببت فيها خطتها الاقتصادية التي تراجعت عنها لاحقا، وكانت تضمنت تخفيضات ضريبية ضخمة غير ممولة.

وتقع على عاتق سوناك معالجة اقتصاد معرض للركود وسط رفع بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة لترويض التضخم الذي يزيد على عشرة بالمئة. وأدى ضعف النمو وارتفاع تكاليف الاقتراض إلى زيادة الضغط على المالية العامة المنهكة بالفعل.

وأرجأ سوناك الإعلان عن خطة منتظرة للإصلاح المالي في البلاد حتى 17 نوفمبر، أي بعد أسبوعين ونصف من الموعد الذي كان مقررا لإعلانها.

وتسعى الحكومة إلى خفض الإنفاق وإلغاء التخفيضات الضريبية وسط ارتفاع تكلفة الرهون العقارية والغذاء والوقود والتدفئة الذي يضغط على ميزانيات الأُسر إلى أقصى حد.

وقال سوناك للبرلمان، متعهدا بحماية الفئات الأكثر ضعفا "لقد كنت صادقا. سيتعين علينا اتخاذ قرارات صعبة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي والثقة".