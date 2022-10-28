الخارجية الإيطالية: العلاقات الثنائية مع الكويت ممتازة

جدة - نرمين السيد - وصف أمين عام وزارة الخارجية الإيطالية، السفير إيتورى سيكوى، العلاقات الإيطالية الكويتية بالمستوى الممتاز والتعاون الثقافى الواعد، واللذين تتطلع بلاده إلى تطويرهما، مقدرًا استضافة إيطاليا فى معرض الكتاب الكويتى منتصف نوفمبر القادم.





وقال أمين عام وزارة الخارجية الإيطالية - خلال لقائه مع سفير دولة الكويت فى روما ناصر صنهات القحطانى، ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية، اليوم الجمعة، أن مشاركة بلادة كضيف شرف فى المعرض أسوة بالمملكة المتحدة فى عام 2019 وفرنسا عام 2018 والولايات المتحدة عام 2017 بالإصدارات الأخيرة للحدث الثقافى تشكل فرصة هامة لتعزيز التواجد الثقافى واللغوى الإيطالى فى الكويت. ومن جانبه، استعرض السفير القحطانى، خلال اللقاء، العلاقات الثنائية الممتازة وآفاق تطويرها معربا عن تقديره الخاص للتعاون فى المجال الثقافى باعتباره أيضا قطاعا قابلا للتوسع فى ضوء مشاركة إيطاليا فى معرض الكتاب الذى سيعقد بالكويت بين 16 و26 نوفمبر المقبل. كما نقاش السفيران، خلال الاجتماع، إمكانات التعاون الاقتصادى واستغلال الفرص السانحة التى سوف تولدها استراتيجية "الكويت الجديدة 2035" مع الإشارة بشكل خاص إلى التنمية المستدامة.

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