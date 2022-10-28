كندا وأمريكا تؤكدان ضرورة تسليح الأوكرانيين

جدة - نرمين السيد - وقالت جولى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن خلال زيارته كندا، حسب ما نقلته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الالكترونى، اليوم الجمعة إن: الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أظهر مرارًا أنه لن يردعه شىء لتوطيد سلطته ومواصلة "حربه العدوانية"، على حد تعبيرها.

وبالانتقال إلى الأوضاع فى هايتى، أضافت وزيرة الخارجية الكندية أن أوتاوا وواشنطن قلقتان أيضًا حيال تطورات الأوضاع فى هايتى، مؤكدة ضرورة التوصل لهدنة إنسانية لاستعادة إمدادات الوقود والمياه والغذاء على نحو يسمح لشعب هايتى بتلبية احتياجاته الأساسية والسماح للمستشفيات بالاستجابة لتفشى الكوليرا المستمر.

وشددت على أنه كان من المهم أيضًا فرض عقوبات تستهدف العصابات التى ترهب السكان فى هايتى، مضيفة أنها وبلينكن يرحبات بخطوات مجلس الأمن الدولى لفرض عقوبات.

وأكدت أهمية الاستمرار فى الضغط، لافتة إلى أن كندا ستواصل مراقبة الوضع عن كثب وستساعد حيثما أمكنها لدعم الحلول التى تقودها هايتى.

وأفادت بأنها ناقشت مع بلينكن أيضًا الجهود لتعزيز السلام والأمن الدوليين، بما فى ذلك من خلال تعميق المشاركة فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ، قائلة: كلانا يؤمن بتعميق علاقاتنا الدبلوماسية والاقتصادية وكذلك تعزيز مرونة سلسلة التوريد العالمية لدينا.

ومن جانبه، أعرب بلينكن عن خالص شكره وتقديره للاستقبال الحار وكرم الضيافة، قائلا: يسعدنى حقًا أن أكون فى كندا.

وقال بلينكن، ناقشنا أنا وميلانى دعمنا المستمر الذى لا يتزعزع لأوكرانيا وهى تواجه هذا العدوان المستمر من روسيا، مؤكدا أن كندا والولايات المتحدة ستواصلان العمل مع عشرات الدول الشريكة لتزويد المدافعين الشجعان عن أوكرانيا بما يحتاجون إليه لمواصلة القتال من أجل أراضيهم التى استولت عليها روسيا ومواصلة القتال من أجل شعبهم وتعزيز موقفهم فى ساحة المعركة وعلى أى طاولة مفاوضات تظهر فى نهاية المطاف.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكى: بالإضافة إلى مساعدتنا لأوكرانيا، تدعم أوتاوا وواشنطن أيضًا حلفائهما وشركائهما عبر المحيط الأطلسى بينما يتجهون إلى فصل الشتاء مع تكاليف الطاقة الباهظة.

وأكد بلينكن أنهما يعملان معًا من خلال مجموعة السبع، وعلى المستوى الثنائى كذلك، للمساعدة فى التخفيف من اضطرابات الإمداد التى تحركها روسيا، قائلا: نحن نعمل على تسريع التحول نحو الطاقة المتجددة لننألى بأنفسنا عن الاعتماد على روسيا والحكومات الأخرى غير الموثوقة.

كما أكد وزير الخارجية الأمريكى مواصلة العمل مع كندا لتعزيز الشراكة الأمريكية من أجل الازدهار الاقتصادى، لدفع النمو الاقتصادى الشامل فى نصف الكرة الأرضية.

وأفاد بأنه ناقش مع ميلانى أيضًا الأوضاع فى مناطق آخرى من العالم خارج أوكرانيا، حيث يعملان معًا لمواجهة التحديات الأساسية للقانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة.

وتابع قائلا: تحدثنا كذلك عن التحديات المشتركة فى منطقتنا، بما فى ذلك الأوضاع فى هايتى، مؤكدا مواصلة العمل معًا لحشد الدعم الدولى لمساعدة الشعب الهايتى على إيجاد طريق للمضى قدمًا- من العقوبات التى اعتمدها مجلس الأمن الدولى الأسبوع الماضى ضد قادة العصابات والرعاة الذين يوجهونهم ويستفيدون منهم، إلى تدابير آخرى تهدف إلى تحسين الأمن للهايتيين.

وفى الختام، قال بلينكن: نحن نواجه مجموعة من التحديات المعقدة؛ ولهذا السبب نحن ملتزمون بالارتقاء بعلاقتنا وتعاوننا إلى مستويات أعلى.