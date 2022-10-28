هيئة الانتخابات التونسية: المساواة بين جميع المرشحين فى التغطية الإعلامية

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى تونس، فاروق بوعسكر، أهمية ضمان حرية التعبير واحترام مبدأ المساواة بين جميع المرشحين للانتخابات التشريعية فى الوصول إلى كافة وسائل الإعلام السمعى والبصرى العامة والخاصة، وفقا للشروط والقواعد التى ينظمها القانون.





جاء ذلك خلال لقاء بوعسكر مع رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعى والبصرى "الهايكا" النورى اللجمى، وذلك فى إطار الاستعدادات الجارية لتنظيم انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب المقررة فى 17 ديسمبر المقبل. وشهد الاجتماع مشاورات أولية بين الجانبين لإعداد القرار المشترك بين الهيئتين لضبط القواعد الخاصة بتغطية وسائل الاتصال السمعى والبصرى للانتخابات، والإعلان عنه فى أقرب وقت.

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