وزير التجارة الجزائرى: نحرص على تطوير التعاون العربى فى الاقتصاد والتنمية

جدة - نرمين السيد - أكد وزير التجارة الجزائرى كمال رزيق، حرص بلاده على تطوير التعاون العربى المشترك فى مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية التنموية؛ مما سوف يعمق الروابط بين البلدان العربية من خلال تحقيق التكامل المنشود وإحداث نقلة نوعية خدمة للمصالح العليا للأمة العربية.





جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الجمعة، فى الجلسة الافتتاحية لانطلاق أعمال المجلس الاقتصادى والاجتماعى على المستوى الوزارى التحضيرى لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة للدورة الـ31، والمقرر انعقادها فى الأول والثانى من نوفمبر المقبل، برئاسة الجزائر.

وأكد الوزير الجزائرى أن بلاده ستعمل على تقديم أقصى ما يمكن من دعم للعمل العربى المشترك الهادف لرفاهية الشعوب من خلال جامعة الدول العربية.

وأوضح وزير التجارة الجزائرى أن انعقاد هذه الدورة الـ31 تأتى فى ظل هذه الظروف الاستثنائية التى تشهد تحولات سياسية واقتصادية عميقة على المستوى الإقليمى والدولى، وتحت وطأة أزمة عالمية متعددة الأبعاد على المستوى الاقتصادى، والاجتماعى والصحى، مما يستلزم مواجهة هذا الوضع ككتلة واحدة ومتجانسة ومتضامنة، خاصة أن تسارع الأحداث على الساحة العالمية جعل المنطقة العربية محط اهتمام المجتمع الدولى بحكم ما لها من تأثير على مجمل الأحوال الاقتصادية.

واستطرد كمال رزيق قائلًا إن المجلس الاقتصادى والاجتماعى انطلاقا من دوره الريادى فى المضى بالعمل العربى المشترك للوصول إلى إنشاء كتلة عربية اقتصادية واجتماعية موحدة، يواصل بذل قصارى جهده فى معالجة الأمور بالحكمة المطلوبة وبروح المثابرة والحرص على إنجاز كل ما صدر من قرارات وتوصيات عن القمم السابقة، معربا عن تطلعه بالسير قدما نحو مزيد من الإنجازات فى الدورة الواحدة والثلاثين للقمة العربية.

وأشار وزير التجارة الجزائرى إلى أن مبتغى تحقيق كل متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، لن يتحقق إلا بإزالة كافة المعوقات، التى تواجه التبادل التجارى البينى، والتى سوف تسمح بإنجاز المراحل المتبقية لتحقيق هذا الاندماج والمتمثلة فى إقامة الاتحاد الجمركى العربى، وصولا إلى سوق عربية مشتركة.

كما أعرب عن تطلعه إلى أن يكون جدول أعمال اجتماع اليوم؛ بما يتضمنه من مواضيع هامة، تمس الجانبين الاقتصادى والاجتماعى، فرصة سانحة لتعزيز المشروعات العربية المشتركة، مع اعتماد الموضوعات الجديدة الصادرة من البلدان والمنظمات العربية المتخصصة، والتى أقرها اجتماع كبار المسؤولين فى اجتماعهم التحضيرى.

وتابع وزير التجارة الجزائرى قائلًا إن المتأمل لما حققته البلدان العربية على مستوى التنمية الاقتصادية يدرك جيدا مدى تبعيتها للعالم الخارجى فى استهلاك المنتجات الأساسية، إضافة للقصور النسبى فى معدلات ومستويات الاندماج والتكامل الاقتصادى، مع تسجيل نقص فى روابط التكامل الإنتاجى بينها، بالرغم من أنها من بين أغنى المناطق من حيث المقومات الطبيعية والبشرية.

كما أشار إلى أنه من الضرورى العمل على بناء تكتل اقتصادى عربى منيع يحفظ مصالح المواطن العربى ويدعمه فى النهوض باقتصادياته، وذلك بالنظر للمرحلة الصعبة التى مرت وتمر بها اقتصاديات الدول العربية فى ظل المناخ الاقتصادى الراهن، وبقايا تداعيات جائحة كورونا، وما سببته من تراجع كبير فى معدلات النمو.

ودعا وزير التجارة الجزائرى إلى تفعيل وتعميق التكامل الاقتصادى العربى، وتبادل الخبرات، والتجارب الناجحة، مع تحديد الأولويات والتركيز على مجالات العمل المشترك ذات الأثر الإيجابى السريع والملموس على الشعوب العربية.