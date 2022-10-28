الطاقة الذرية: العالم يحبس أنفاسه قبل تجربة نووية كورية شمالية محتملة

جدة - نرمين السيد - قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسى، اليوم الجمعة، إن العالم يحبس أنفاسه قبل تجربة نووية كورية شمالية محتملة، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





وكان الجيش الكورى الجنوبى أعلن أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيرى المدى قبالة ساحلها الشرقى اليوم الجمعة، بينما تختتم سيول تدريبات كبرى استمرت نحو أسبوعين لردع جارتها.

وقالت كوريا الشمالية إن إطلاق الصواريخ الأخير كان احتجاجا على المناورات المشتركة التى تقول إنها مستفزة وبمثابة تدريب على غزو.

ويأتى الإطلاق فى وقت تتزايد فيه المخاوف من استعدادات كوريا الشمالية لإجراء أول تجربة نووية منذ 2017، إذ قالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن الصاروخين الباليستيين قصيرى المدى أُطلقا من منطقة تونجتشون فى إقليم كانجوون على الساحل الشرقى لكوريا الشمالية، بعد 4 أيام من إطلاق البلدين طلقات تحذيرية قبالة الساحل الغربى وسط التوتر المتصاعد.

ومن المقرر أن تنهى القوات الكورية الجنوبية اليوم تدريبات هوجوك 22 الميدانية التى استمرت 12 يومًا وتضمنت مناورات مع القوات الأمريكية، ومن المقرر أن تبدأ الطائرات الكورية الجنوبية والأمريكية تدريبات يوم الإثنين.