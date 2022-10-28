العالم اليوم - روسيا تنتقد اتفاق الحبوب الأوكرانية.."لا تذهب للدول الفقيرة"

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 أكتوبر 2022 02:20 مساءً - قالت روسيا إن الدول الأشد فقرا تحصل على ثلاثة بالمئة فقط من صادرات الغذاء التي تتم في إطار اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة لنقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية، وإن نصف الشحنات تذهب للدول الغربية.

وقالت موسكو في بيان الجمعة: "اتضح أن الموقع الجغرافي للدول المتلقية لهذه الشحنات لا يتسق بالمرة مع الأهداف الإنسانية المعلنة من قبل".

وأضافت "تلقت الدول الأكثر حاجة مثل الصومال وإثيوبيا واليمن والسودان وأفغانستان ثلاثة بالمئة فقط من الغذاء، وأغلبها من برنامج الأغذية العالمي".

ومنذ أن وقعت روسيا وأوكرانيا في تركيا يوم 22 يوليو على مبادرة حبوب البحر الأسود المدعومة من الأمم المتحدة، صدرت أوكرانيا ملايين الأطنان من الذرة والقمح ودوار الشمس والشعير وبذور اللفت والصويا.

واشتكى الرئيس الروسي ومسؤولون روس من وجود مشاكل تعيب الاتفاق، مما أثار مخاوف من انسحاب موسكو منه ما لم تنفذ مطالبها.

وقال مسؤولون غربيون مطلعون على محادثات الحبوب إن أي إمدادات إلى الأسواق العالمية من أوكرانيا، أحد أكبر مصدري الحبوب في العالم، تخفف من حدة أزمة الغذاء.