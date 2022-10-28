العالم اليوم - هل فقد الذهب بريقه في وقت الأزمات ولماذا لا يتحرك؟

انتم الان تتابعون خبر هل فقد الذهب بريقه في وقت الأزمات ولماذا لا يتحرك؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 أكتوبر 2022 02:20 مساءً - معروف تاريخياً أن الذهب يعتبر من أهم الملاذات الآمنة، ولكن في السنوات الأخيرة، شاهدنا بعض التغييرات في سلوك الأسعار وتحديدا من هو القائد الأول للمعدن الأصفر هل هو الدولار؟ أم التوترات العسكرية والحروب؟ أم الأزمات الاقتصادية والمالية؟ أم معدلات التضخم؟

وفي نظرة على الوضع الحالي، نجد أن الأسعار تتراجع رغم العمليات العسكرية في أوكرانيا مستمرة، ولكن لا نرى من ذلك دعما لارتفاعات حتى لو كانت محدودة، وذلك عكس سلوك الذهب التاريخي مع الحروب السابقة، إذ كان يتلقى بعض من الارتفاعات بسبب التوترات الجيوسياسية.

بالنسبة إلى الأزمات الاقتصادية، نرى اليوم حديثاً كبيراً عن ركود اقتصادي قادم أو حتى أن بعض المصارف العالمية الكبرى تعتبر أن أوروبا أصلاً تمر بركود في الوقت الحالي والسؤال هنا: ما موقف الذهب من كل ذلك؟

إذا ألقينا نظرة على ما حدث في الأزمة العالمية، نرى أن الذهب هبط وكسر مستويات 1000 دولار وقت اندلاعها ولم يتصرف كملاذ آمن في البدايات بسبب صعود الدولار، لكنه عاد وبعد أشهر ودخل في موجة صاعدة استمرت سنوات مع تسجيل قمة كانت تاريخية عند مستويات 1921 دولارا في عام 2011.

أما بالنسبة إلى أزمة وباء كورونا أيضاً، فكان هناك سلوك مماثل في البدايات ثم ما لبث أن دخل في رالي قوي أسفر عن تسجيل مستوى قياسي جديد عند 2071 دولارا، ولكن أيضاً نرى أنه عاد وفقد مكاسب مهمة بحوالي 20 بالمئة من مستواه التاريخي.

اليوم، لدينا تضخم لم نشهده منذ 40 عاماً وفي بعض البلدان المتقدمة هو الأعلى تاريخياً، ورغم كل هذه العوامل لم يفعل المعدن الأصفر، شيئاً إلى الآن في مواجهة غلاء الأسعار رغم أنه يوصف بذلك في الدرجة الأولى لا بل على العكس يستمر في تراجعاته والتضخم يقفز إلى مستويات 8 بالمئة في الولايات المتحدة.

والسؤال الأهم هو لماذا يحصل ذلك مع المعدن الأصفر؟

الدولار يقف بالمرصاد ويمنع الذهب من الاستفادة من التضخم والحروب والأزمات الاقتصادية ويدعم الدولار أيضاً ارتفاع العوائد على سندات الخزانة الأميركية.