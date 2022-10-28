العالم اليوم - أكبر صندوق سيادي بالعالم يخسر 43.5 مليار دولار بالربع الثالث

انتم الان تتابعون خبر أكبر صندوق سيادي بالعالم يخسر 43.5 مليار دولار بالربع الثالث من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 أكتوبر 2022 02:20 مساءً - قال صندوق الثروة النرويجي، وهو الأكبر في العالم ويدير أصولا تبلغ قيمتها 1.15تريليون دولار، الجمعة إنه تكبد خسارة بلغت 449 مليار كرونة نرويجية (43.47 مليار دولار) في الربع الثالث من عام 2022، إذ تضرر من ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم والحرب في أوروبا.

وكان عائد الصندوق من الاستثمار عند سالب 4.4 بالمئة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، والذي كان أكبر بواقع 0.14 نقطة مئوية من العائد على المؤشر القياسي للصندوق.

يذكر أن صندوق الثروة النرويجي كان قد تكبد أكبر خسارة له على الإطلاق في النصف الأول 2022، بسبب ارتفاع معدلات الفائدة ونسب التضخم منذ اندلاع أزمة أوكرانيا.

وخسر أكبر صندوق في العالم، والذي يقع مقره في أوسلو، نحو 14.4 بالمئة في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، المنتهية في يونيو، لتبلغ قيمة الخسارة 174 مليار دولار، وهي الأكبر على الإطلاق لفترة 6 أشهر.

وأعلن الصندوق الشهر الماضي موافقته على شراء حصص في عقارات إدارية في برلين، عاصمة ألمانيا، والعاصمة الفرنسية باريس، في وقت تتجه فيه الشركات لإعادة الموظفين إلى المكاتب ومقار العمل.