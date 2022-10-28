العالم اليوم - فيديو "في لمح البصر".. باغتها القرش وهي على القارب

انتم الان تتابعون خبر فيديو "في لمح البصر".. باغتها القرش وهي على القارب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 أكتوبر 2022 02:20 مساءً - تجنبت خبيرة غوص بصعوبة بالغة عضة مباغثة لقرش النمر، بينما كانت تستعد للسباحة في ساحل هاليوا بولاية هاواي الأميركية.

ووفق ما أظهره مقطع فيديو، نشر على موقع "إنستغرام"، فإن أوشن رامسي كانت على وشك الغوص في المحيط، الذي تنتشر فيه أسماك القرش يوم الأربعاء في جزيرة أواهو، قبل أن ترصد سمكة ضخمة.

وفي لمح البصر، خرجت من المياه سمكة من نوع "القرش النمر" أو "القرش الببري" وحاولت قضم زعانف الغواصة، التي سحبت نفسها بسرعة وعادت إلى المركب.

وبدلا من الشعور بالخوف والصدمة، شرعت رامسي في الضحك، وتعرّفت على السمكة بالاسم، وقالت: "هكذا قامت بتحيّتي".

وأضافت: "على الأرجح، لم تقصد مهاجمتي، لأنها لا تستطيع الرؤية بدقة كبيرة.. وبالتالي، أعتقد أن السمكة تفاعلت أكثر مع الضوضاء".

ويعد القرش النمر من أخطر أسماك القرش، ويصل طوله إلى أكثر من 5 أمتار، ومن صفاته أنه يصطاد بشكل انفرادي.