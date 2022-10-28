أمريكا تثمن جهود الاتحاد الإفريقى فى الاستجابة لتفشى «إيبولا» فى أوغندا

جدة - نرمين السيد - وفى بيان صحفى عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الجمعة، ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن ذلك جاء خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى موسى فقى فى العاصمة الكندية أوتاوا.
وبحسب البيان، كرر وزير الخارجية الأمريكى مبادئ الاتحاد الإفريقى بشأن المرحلة الانتقالية فى تشاد، بما فى ذلك عدم أهلية قادة هذه المرحلة للمشاركة فى الانتخابات.
كما تطرق بلينكن، خلال الاجتماع، إلى صفقة حبوب البحر الأسود والأثر الإيجابى الذى أحدثته على وصول الحبوب إلى البلدان المحتاجة إليها.
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