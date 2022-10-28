اليابان: الموافقة على حزمة اقتصادية شاملة بـ72 تريليون ين لتنشيط الاقتصاد

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا، اليوم الجمعة، إن مجلس الوزراء وافق على حزمة اقتصادية شاملة، بقيمة 72 تريليون ين يابانى، تتضمن إجراءات من أجل التغلب على ارتفاع الأسعار وتنشيط الاقتصاد.





وأضاف كيشيدا - خلال مؤتمر صحفى - أن هذه الحزمة الاقتصادية الشاملة تعمل من أجل حماية سبل عيش المواطنين وتجاراتهم، بالإضافة إلى تقوية الاقتصاد من أجل المستقبل.

وأشار إلى أن هذه الحزمة تبلغ قيمتها تقريبا 72 تريليون ين يابانى، من بينها حزمة إنفاق مالى بقيمة 39 تريليون ين، تهدف إلى تعزيز الناتج المحلى الإجمالى بـ4.6 فى المائة.

وقال رئيس الوزراء اليابانى "إنه سيتم أيضا خفض فواتير الكهرباء بنسبة 20 فى المائة من أجل الحد من ارتفاع أسعار الجازولين، لذلك يمكننا خفض الأسعار للمستهلك بأكثر من 1.2 فى المائة فى النصف الأول من العام المقبل".

وأضاف أنه سيتم اتخاذ إجراءات ضد أسعار الطاقة، لأن أسعار مختلف السلع قد ارتفعت بسبب ارتفاع أسعار الجازولين والكهرباء بالإضافة إلى أزمة الغاز.

وأشار إلى أن هذه الحزمة ستحمى حياة المواطنين من ارتفاع الأسعار، موضحا أنه سيتم اتخاذ هذه الإجراءات لتتمكن الحكومة من تقديم الدعم المالى لفواتير الكهرباء.

ولفت إلى أنه سيتم تقديم الإجراءات ذاتها لأزمة الجازولين حيث سيتم خفض أسعار الجازولين بـ30 ينا يابانيا لكل لتر، وهى الإجراءات التى ستستمر حتى العام المقبل.

وأكد كيشيدا أنه سيتم تخصيص 6 تريليونات ين يابانى للأسرة المتوسطة، كما سيتم حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم من ارتفاع الأسعار حيث تضررت مصالحها خلال جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).