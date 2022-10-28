العالم اليوم - فلسطيني يبتكر آلة موسيقية تمزج الألحان الشرقية والغربية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 أكتوبر 2022 01:21 مساءً - ابتكر موسيقي فلسطيني آلة موسيقية تحمل اسم "عود ليلة" تمزج بين الإيقاعات الغربية والشرقية.

وصمم الموسيقي الفلسطيني تامر عمري آلة "عود ليلة"، والتي تمكّن الموسيقيين من العزف على المقامات العربية بأوتار الغيتار.

ويعود ابتكار عمري لآلته الموسيقية لرغبته في إضافة النغمات الفلسطينية التقليدية إلى مقطوعاته الموسيقية.

وعن فكرة اختراعه، يقول عمري: "أحببت الموسيقى وأنا صغير، ومن ثم عزفت على آلات وترية غربية مثل الغيتار، إلا أني شعرت بنقص في الموسيقى الشرقية، الأمر الذي جعلني أحاول إيجاد آلة تجمع العالمين الشرقي والغربي، وبين النغمات الغربية والمقامات العربية".

وأشار عمري إلى الإقبال الشديد على استخدام الآلة الجديدة "عود ليلة" التي يختصر اسمها كلمتي عود وكل ليلة.

وأضاف: "هناك إقبال كبير على الآلة رغم عدم توفيرها في الأسواق الآن، فمن جرب العزف عليها بات يود اقتناء واحدة منها. سأقوم بتوفيرها في الأسواق قريبا".

واستطاعت "عود ليلة" أن تجذب أنظار الفنانين الفلسطينيين إليها بسرعة كبيرة فأصبحوا يستخدمونها في حفلاتهم خصوصا انها مصنوعة بأيادٍ فلسطينية.

جدير بالذكر أن الموسيقي تامر عمري صنع آلة "عود ليلة" في عام 2017 لكنه لم يحصل على براءة اختراع حتى الشهر الماضي من هذا العام.